Son dakika: CoronaVac aşısına onay çıktı!
Son dakika! CoronaVac aşısına onay çıktı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" verdi.
GÜNDEM 13.01.2021, 19:10
Son dakika haberi...
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi.
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