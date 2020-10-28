Son Dakika! Çankırı'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Çankırı'nın Orta ilçesinde deprem meydana geldi.

Rasathane'nin paylaştığı bilgilere göre Çankırı'nın Orta ilçesinde meydan gelen depremin 3.8 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Saat 05:04'te gerçekleşen depremin yerin 5 km derinliğinde olduğu kaydedildi.



#DEPREMTUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) https://t.co/oA137cDNfH28.10.2020, 05:04:36 TSİBüyüklük: 3.8Derinlik: 5.0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 28, 2020



#DEPREMTUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) https://t.co/oA137cDNfH28.10.2020, 05:04:36 TSİBüyüklük: 3.8Derinlik: 5.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 28, 2020

