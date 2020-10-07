Son Dakika: Can Dündar'ın mal varlığına el konuldu

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde 29 Mayıs 2015 tarihli MİT TIR'ları ile ilgili manşete imza atan Can Dündar hakkında soruşturma başlatılmış, iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ı 'Devletin gizli bilgilerini açıklamak' suçlamasıyla önce 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş ardından cezada indirim yaparak 5 yıl 10 hapis cezasına hükmetmişti

. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar hakkındaki cezayı bozmuş, dosya yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelmişti. Dündar hiçbir tebligata cevap vermeyip ifadeye de gelmeyince hakkında firari olduğu gerekçesi ile gıyabi tutuklama kararı alındı. Kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapıldı.

Yargılama çerçevesinde yapılan duruşmada ise önemli bir karar alındı. Hâkim Akın Gürlek Başkanlığı'ndaki mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine kaçak sayılan Can Dündar'ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlattı. Mahkeme Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmetti.

Edinilen bilgiye göre, Can Dündar bu süreç içinde mahkeme çağrısına kayıtsız kaldı. Bu nedenle mahkeme Can Dündar'ın kaçak sayılmasına hükmetti. Hakim Akın Gürlek başkanlığındaki Heyet, kaçak olan sanığa ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

Bu kapsamda, Can Dündar'a ait olduğu tespit edilen; Ankara Çankaya'da bulunan iki bağımsız bölüm, Muğla Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan villa ve İstanbul Üsküdar'da bulunan taşınmazına el konulmasına hükmedildi.

Can Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına ve gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına karar verildi. Mahkeme, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacakların miktarını dikkate alarak söz konusu malların yönetimi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF)'nun kayyum olarak atanmasına hükmetti.

Can Dündar'ın Almanya'dan Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı talepte bulunulmuştu.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün dün tutuklanmasına gerekçe gösterilen haber, gazetede 29 Mayıs 2015 günü "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" başlığıyla yayımlandı.

Haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırlarla Suriye'deki gruplara silah ve cihatçı sevk edildiği iddia ediliyor, kanıt olarak da savcılık dosyasından alındığını belirtilen görüntüler veriliyordu.Daha sonra yasaklanan bu görüntülerde, ilaç kutularının altından çıkan havan topu mermileri ve diğer mühimmat görülüyordu.

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