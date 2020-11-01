Son dakika: Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Burhan Kuzu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
GÜNDEM 01.11.2020, 08:15
Son dakika haberi... AK Parti eski milletvekili, anayasa hukukçusu Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Burhan Kuzu, yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu.
Burhan Kuzu'nun oğlu, Süleyman Kuzu Sözcü gazetesine yaptığı açıklamasında "Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede corona virüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz." dedi.
Burhan Kuzu'nun cenazesi bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından sonra defnedilecek.
Burhan Kuzu'nun oğlu, Süleyman Kuzu Sözcü gazetesine yaptığı açıklamasında "Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede corona virüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz." dedi.
Burhan Kuzu'nun cenazesi bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından sonra defnedilecek.
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