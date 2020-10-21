Son dakika: Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, canlı yayında kendisiyle ilgili FETÖ'cü imasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
GÜNDEM 21.10.2020, 13:47
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz gün CNN Türk'te Tarafsız Bölge canlı yayın programında kendisiyle ilgili FETÖ'cü imasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Kavuncu, suç duyurusu dilekçesini savcılığa vermeden önce basına mensuplarına açıklama yaptı.Detaylar hazırlanıyor...
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