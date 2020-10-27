Son dakika... Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı

Son dakika... İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ tarafından hakkında FETÖ'cü imasında bulunulan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı.Kavuncu, geçtiğimiz hafta Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Kavuncu, "Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" dedi.

Kavuncu'nun ifadeleri şöyle:

"Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim.

Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler.

Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım."

Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım.



Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım. — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) October 27, 2020

