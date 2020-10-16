Son Dakika: Bomba iddia! Yeni parti kuruluyor...
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ekibinin Aslı Baykal başkanlığında 'Halk Parti' adıyla yeni bir parti kurmaya hazırlandığı iddia edildi.
GÜNDEM 16.10.2020, 09:41
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Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP'den ayrılarak 'Halk Parti' isminde yeni bir parti kurulacağı genel başkanının da eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olacağını iddia etti.
Bayer bugün yayımlanan "Antalyalı parti’ hikâyesinin ardındaki gerçekler CHP aşındırılıyor..." başlıklı yazısında "İktidar kanadında CHP’nin Kemalist kanadı gıdıklanıyor, ağır eleştiriler yapılıyor. Kemal Bey’in etrafında ‘adam’ kalmadı, nasıl bir genel başkan olduğu sorgulanmaya başladı. CHP’den yeni bir parti mi doğdurulmak isteniyor? Evet, dışarıda ‘üflenen’lere göre böyle" görüşünü savundu.
Bayer, "Partinin kurucuları olarak Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek’in isimleri gündeme getiriliyor.
Onur Öymen ve Şahin Mengü’nün adını fısıldayanlar da var İsmi ‘Halk Parti’ olacakmış... Baykal’ın kızı da genel başkan olacakmış.
En önemlisi, dışarda Baykal’ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor. Muharrem İnce de gelebilir mi? CHP’nin ‘ağır’ bir abisi 'Baykal’ın bir beyanı yoksa bu işin bir ciddiyeti olamaz' diyor. Özet mi: Bu bir ittifak partisi olabilir, arkasında şimdiden ‘kontenjan’ hesabı vardır" diye yazdı.
Bayer bugün yayımlanan "Antalyalı parti’ hikâyesinin ardındaki gerçekler CHP aşındırılıyor..." başlıklı yazısında "İktidar kanadında CHP’nin Kemalist kanadı gıdıklanıyor, ağır eleştiriler yapılıyor. Kemal Bey’in etrafında ‘adam’ kalmadı, nasıl bir genel başkan olduğu sorgulanmaya başladı. CHP’den yeni bir parti mi doğdurulmak isteniyor? Evet, dışarıda ‘üflenen’lere göre böyle" görüşünü savundu.
Bayer, "Partinin kurucuları olarak Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek’in isimleri gündeme getiriliyor.
Onur Öymen ve Şahin Mengü’nün adını fısıldayanlar da var İsmi ‘Halk Parti’ olacakmış... Baykal’ın kızı da genel başkan olacakmış.
En önemlisi, dışarda Baykal’ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor. Muharrem İnce de gelebilir mi? CHP’nin ‘ağır’ bir abisi 'Baykal’ın bir beyanı yoksa bu işin bir ciddiyeti olamaz' diyor. Özet mi: Bu bir ittifak partisi olabilir, arkasında şimdiden ‘kontenjan’ hesabı vardır" diye yazdı.
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