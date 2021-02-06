Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk ve İletişim Fakültesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kurulmasına karar verildi. 3518 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 11 üniversiteye yeni rektör atandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan 572/2021 tarihli 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı yeni fakülteler kuruldu, kapatıldı veya ismi değiştirildi.

Karar ile Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu.

Ayrıca karar doğrultusunda İstanbul Bilim Üniversitesi'nde de Hukuk Fakültesi açılacak.

Bünyesinde yeni fakülte açılan ve bazı fakülteleri kapatılan üniversitelerin tamamı şu şekilde:

