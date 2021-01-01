Son Dakika! Bir zam haberi de EPDK'dan! Elektriğe de zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımladığı karara göre elektriğe yaklaşık yüzde 6'lık zam yapıldığını açıkladı.

Resmi Gazete'deki yayımlanan tarife tablolarında yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yapılan zam oranında, tarife gruplarına göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

