Son Dakika! Bir acı haberde Diyarbakır'dan! Uzman Çavuş şehit oldu

Diyarbakır'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, silahının ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Konuya dair açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Diyarbakır’ımızda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

