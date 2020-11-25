Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca’dan kritik açıklamalar

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik" dedi. Koca, yeni dönemde vaka sayılarının da günlük tabloda yayımlanacağını söyledi.

Koronavirüsten son günlerde vefat ve yeni hasta sayısındaki rekor artışın ardından Bilim Kurulu önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Covid pandemisine yol açan virüs insanlığın ilk defa karşılaştığı bir virüs. Tanıdıkça mücadele stratejimiz ve tedavi algoritmalarımız da değişebiliyor. Yeni test yöntemleri ortaya çıkabiliyor. Bu, dünyada da bu şekilde seyrediyor. Bir ülkenin çok yarar gördüğünü ileri sürdüğü tedaviyi bir başka ülke etkisiz ilan edebiliyor. Bilinmezliklerin yanında firmaların, tanıtımların da bu dinamikte rol aldığını görmezden gelemeyiz.

Ülkeler sosyoekonomik düzeyler, geçmiş tecrübeleri ve imkanlarına göre virüsle mücadele ediyor. Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Ülkemizde hastalık görülmesi üzerine yoğun bir mücadele dönemine girdik.

Türkiye yaygın filyasyon yapılması, vakaların hızlı tespiti ve standart tedavi protokollerinin uygulanması, evde tedaviye başlanması ve bu hizmetleri ücretsiz gerçekleştirerek fark yarattı.

Kurban Bayramı sonrası Anadolu'da hızlı bir artış oldu. Konya, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Hakkari, Ankara ve Muş'ta yüzde yüzü aşan artışlar oldu. İlleri ayrı ayrı değerlendirdik ve ihmal ettiklerimizi tespit etmeye çalıştık. Hem merkezi yönetim hem de yerel idarecilerimiz değerlendirmeyi yaptı.

Toplumda sıkça tartışılan bir konuya değinmek istiyorum. Temmuzdan itibaren hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Dünyadaki hasta karşılaştırmalarında uyum sağlamak, risk taşıyan ağır vakaların sayısını da paylaşmayı tercih ettik. Hastalar, hastanemizde yük oluşturan, hastaneye yatmak durumunda kalan hastalardır. Ağır hastalar da yoğun bakımda yatanlardır. Sağlık sistemimize asıl yükü bunlar oluşturuyordu. Sağlık sistemini tehdit eden bu vakalardır. Vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilenlerin hepsinden haberdar olmak istiyor. Hepsi sistemimizde kayıtlı. Hasta olsun olmasın, testi pozitif çıkanları ve temaslılarını HES üzerinden sorgulamak mümkünüdür. Açık test politikasına geçtik, semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vereceğiz.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte dünyada patlama şeklinde artış başladı. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden kitlesel bulaşma dönemine geçti. Vaka sayısı 60 milyon oldu.

İstanbul, İzmir gibi Batı'daki şehirlerde başlayan artış trendi, bütün ülkeye yayıldı. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor.

İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız çaba harcıyor, her kapasitenin bir sınırı var.

