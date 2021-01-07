Son Dakika! Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi
ABD başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ın başkanlığı Kongre tarafından resmen tescillendi.
GÜNDEM 07.01.2021, 12:31
ABD Kongresi Joe Biden'ın başkanlığını resmen tescilledi. Seçiciler kurulu oy sayısı 270’i geçti. Biden’in başkanlığı Kongre tarafından tescillendi.
ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen Başkan oldu.
Kongre'nin sonuçları tescillemesi sonrasında Joe Biden başkanlık seçiminde Donald Trump'ı yenerek resmen ABD'nin yeni başkanı oldu.
ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen Başkan oldu.
Kongre'nin sonuçları tescillemesi sonrasında Joe Biden başkanlık seçiminde Donald Trump'ı yenerek resmen ABD'nin yeni başkanı oldu.
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