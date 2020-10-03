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Son Dakika! Beyaz Saray duyurdu! "Trump hastaneye kaldırıldı"
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın hastane kaldırıldığını duyurdu.
GÜNDEM 03.10.2020, 00:49
Beyaz Saray'da yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı hastane kaldırıldığı belirtildi.
ABD Başkanı dün gece yaptığı Twitter paylaşımında, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadeleriyle koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Trump'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Trump'ın doktoru Sean P. Conley yaptığı yazılı açıklamada ise “Başkanın yorgunluğu devam ediyor ancak morali iyi. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Sonraki adımlara dair Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız” dedi.
ABD Başkanı dün gece yaptığı Twitter paylaşımında, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadeleriyle koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Trump'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Trump'ın doktoru Sean P. Conley yaptığı yazılı açıklamada ise “Başkanın yorgunluğu devam ediyor ancak morali iyi. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Sonraki adımlara dair Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız” dedi.
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