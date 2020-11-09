Son dakika: Berat Albayrak'ın istifasına dair açıklamaya saatler kaldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti'den ne yalanlama ne doğrulama geldi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılacağı saat belli oldu. Tüm gözler MYK toplantısı çevrildi
GÜNDEM 09.11.2020, 17:44
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram üzerinden yaptığı istifa paylaşımının üzerinden saatler geçmesine rağmen AK Parti'den henüz açıklama gelmedi. Ankara'daki siyasi kulislere yansıyan bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına dair açıklamanın bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından yapılması bekleniyor. Kulislerden edinilen bilgiye göre, AK Parti MYK'da Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili gelişmeler de ele alınacak. Hükümete yakın kaynaklar da Albayrak'ın istifasıyla ilgili AK Parti MYK toplantısı sonrası yapılacak.
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