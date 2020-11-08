Son dakika... Berat Albayrak istifa etti: İşte nedeni!

Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak, "5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle istifa ediyorum" dedi.

İşte Berat Albayrak'ın istifa nedeni:

İnstagram hesabından istifa haberini duyuran Berat Albayrak, Twitter hesabını da kapattı.

