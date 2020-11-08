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Son dakika... Berat Albayrak istifa etti: İşte nedeni!
Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak, "5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle istifa ediyorum" dedi.
GÜNDEM 08.11.2020, 19:31
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Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak, "5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle istifa ediyorum" dedi.
İşte Berat Albayrak'ın istifa nedeni:
İnstagram hesabından istifa haberini duyuran Berat Albayrak, Twitter hesabını da kapattı.
İşte Berat Albayrak'ın istifa nedeni:
İnstagram hesabından istifa haberini duyuran Berat Albayrak, Twitter hesabını da kapattı.
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