Son Dakika! Beklenen 6,5 milyon dozluk aşı geldi

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşılarının ikinci partisi THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Koronavirüs aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" ifadesini de kullandı.

