Son Dakika Başakşehir maçının 4. hakemi görevden alındı
Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasında ırkçılığa neden olan 4. hakem görevden alındı.
GÜNDEM 09.12.2020, 00:34
Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.
Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.
Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın 4. hakemi görevden aldığını açıkladı.
Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.
Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın 4. hakemi görevden aldığını açıkladı.
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