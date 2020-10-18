Son Dakika! Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Suriye'de terör unsurlarına karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu dair yapılan açıklamada "PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı. Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

