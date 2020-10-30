Son dakika: Balıkesir’de tarlaya yıldırım düştü! Yaralılar var

Son dakika haberi! Balıkesir Bigadiç’te tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü. Tarlaya düşen yıldırım sonrası 4 tarım işçisi yaralandı, 2 kişi de ağır yaralandı.Çiftçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, olay Bigadiç’e 10 kilometre uzaklıktaki Çekirdekli Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlada çalışan Feride A., Suzan A., Yasemin D. ve Nermin S.’nin üzerine yıldırım düştü. Sağlık birimlerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler üzerlerine yıldırım düşen yaralıları Bigadiç Devlet Hastanesi’ne götürdü. 2'si ağır yaralı oldukları öğrenilen çiftçi kadınlar yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kırsal alanda üzerlerine yıldırım düşen yaralıların hastaneye ulaşmasıyla birlikte Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaralıların durumu ile ilgili yakından ilgilendi.

