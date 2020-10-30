Son dakika: Balıkesir’de tarlaya yıldırım düştü! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi! Balıkesir Bigadiç’te tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü. Tarlaya düşen yıldırım sonrası 4 tarım işçisi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.

Balıkesir Bigadiç ilçesine bağlı Çekirdekli mahallesinde tarlaya düşen yıldırım sonrası 4 kadın hayatını kaybederken 3 kişinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralanan 3 kişi Bigadiç Devlet hastanesine kaldırıldı.

