Son Dakika: Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk Türk eğitim tarihinin en büyük eğitim çalışmasını yapıyoruz dedi ve bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız açıklamasında bulundu
GÜNDEM 13.10.2020, 11:37
Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk Büyük fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şu Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir, bir an önce salgın şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz sürüyor. Bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız.. dedi..
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Ayrıntılar birazdan...
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