Son Dakika! Bakan Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitimin tarihini duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden okulların 12 Ekim'de açılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" dedi.

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