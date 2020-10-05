Son Dakika
Son Dakika! Bakan Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitimin tarihini duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin önemli açıklamaya yaptı.
GÜNDEM 05.10.2020, 23:16
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden okulların 12 Ekim'de açılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Selçuk "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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