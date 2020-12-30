Son Dakika! Bakan Koca'dan gece yarısı aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen koronavirüs aşıları için gece yarısı açıklaması yaptı.

Twitter'dan açıklamada bulunan Bakan Koca, şu paylaşımı yaptı:

"Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir."

Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2020



Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2020

