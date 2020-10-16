Son Dakika! Bakan Koca'dan Covid-19 için artış uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında olduğunu açıkladı.

Son bir haftada başta İstanbul ve Bursa'da olmak üzere ülke genelinde artışların yaşandığını belirten Bakan Koca, rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı.

Konuya dair Erzurum'da basın açıklaması açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kulandı:

"Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti. Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. 1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz.

Vatandaşlardan istirhamım geçen haftalardaki düşüşe güvenerek rehavete kapılmayalım.Kalabalıktan ve yakın temastan uzak duralım. Maskelerimizi çıkarmayalım ellerimizi sık sık yıkayalım. bu tedbir bizi sadece koronavirüsten değil grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında da bizi koruyor. Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin."

Koca ayrıca Twitter'dan "Erzurum'dayız. Yapacağımız çalışma toplantılarında; Doğu Anadolu kentlerimizden Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’de salgına karşı verdiğimiz mücadelede geldiğimiz noktayı, hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele alacağız" dedi.

ERZURUM’DAYIZ. Yapacağımız çalışma toplantılarında; Doğu Anadolu kentlerimizden Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’de salgına karşı verdiğimiz mücadelede geldiğimiz noktayı, hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele alacağız. pic.twitter.com/e1KCMplxTF

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 16, 2020



ERZURUM’DAYIZ. Yapacağımız çalışma toplantılarında; Doğu Anadolu kentlerimizden Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’de salgına karşı verdiğimiz mücadelede geldiğimiz noktayı, hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele alacağız. pic.twitter.com/e1KCMplxTF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 16, 2020

