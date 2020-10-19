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Son dakika: Bakan Koca'dan açıklama: Üniversiteler açılacak mı?
Son dakika gelen haberlere göre Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Üniversiteler ne zaman açılacak? Sokağa çıkma kısıtlaması geldi mi?" sorusuna yanıt verdi.
GÜNDEM 19.10.2020, 19:48
Dünya genelinde yaşanan koronavirüs vakaları sonrası ülkelerde çeşitli önemler alınmıştı. Türkiye’de ise koronavirüs salgını sonrası artan vakalarla birlikte bir takım önemler aldı. Ancak üniversitelerde yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği ve sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalarda bulundu.
Sokağa çıkma kısıtlaması ve üniversitelerin yüz yüze eğitim durumuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin ne zaman açılıp açılmayacağı konusunda, "Önümüzdeki günlerde karar veya öneri söz konusu olacak" dedi.
"Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak.” diyen Bakan Koca, “Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." şeklinde konuştu.
Bakan Koca, "Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?" sorusuna ise, ülke genelinde bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmediklerini belirterek, "Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz." dedi.
Sokağa çıkma kısıtlaması ve üniversitelerin yüz yüze eğitim durumuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin ne zaman açılıp açılmayacağı konusunda, "Önümüzdeki günlerde karar veya öneri söz konusu olacak" dedi.
"Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak.” diyen Bakan Koca, “Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." şeklinde konuştu.
Bakan Koca, "Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?" sorusuna ise, ülke genelinde bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmediklerini belirterek, "Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz." dedi.
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