Son dakika! Bakan Koca yanıtladı: Aşının koruma gücü ne kadar?

Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bursa gezisinde görüştü.

Görüşmede merak edilenleri Bakan Koca'ya soran Müftüoğlu, bugünkü köşesinde dikkat çeken bilgiler verdi.

Bakan Koca, Müftüoğlu'na yaptığı açıklmada "Aşının koruma gücü ne kadar?" sorusuna, " 50-80 oranında " oranında yanıtını verdi.

İşte Müftüoğlu'nun bugünkü yazısının dikkat çeken ksımı;

VARAN 1: AŞI NASIL ÜRETİLİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü, influenza virüsündeki mutasyonları her yıl yakından takip ediyor ve bir yıl sonraki aşı üretiminin “içeriğini” firmalara bildiriyor. Firmalar da bu içeriği dikkate alarak aşılarını üretiyor.

VARAN 2: AŞININ KORUMA GÜCÜ NE KADAR?

Eğer o yıl toplumda saptanan virüsle “uygulanan aşı” arasında antijenik benzerlik varsa (yani uygunluk söz konusuysa) aşı yüzde 50-80 oranında koruma sağlayabiliyor. Koruma oranı sağlıklı erişkinlerde yüzde 80’in üzerine çıkabildiği gibi, yaşlı ve düşkünlerde yüzde 50’nin altına da inebiliyor. Bununla birlikte aşının hastalığa bağlı ek sorunları ve ölümleri azalttığı, hastalık süresini kısaltıp hastalığın şiddetini sınırlandığı da biliniyor.

VARAN 3: AŞI HER YIL YAPTIRILMALI MI?

Aşı sadece yapıldığı “grip sezonu” için etkili olabiliyor. Bu nedenle eskiden geçirilmiş grip hastalığı veya önceden uygulanmış grip aşısı olanların da etkin bir koruma için her yıl yeniden aşılanmaları gerekiyor.

VARAN 4: BAĞIŞIKLIK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşının koruyucu etkisi yapıldıktan 2 hafta sonra başlıyor ve yaklaşık 6-8 ay sürüyor.

VARAN 5: KİMLERE UYGULANMALI?

Grip aşısını 6 aylıktan küçük çocuklar, hamileliğin ilk 3 ayı içerisinde bulunanlar, ciddi yumurta alerjisi veya herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlar ile daha önce yaptırdığı influenza aşısı nedeniyle önemli bir alerji sorunu yaşayanlar dışında herkesin yaptırması mümkün. Bununla birlikte aşıyı öncelikle risk grubunda olanların yaptırılması öneriliyor. Zaten geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sorun da bu “Risk grubunda kimler var?” sorusuna verilen yanıtlardaki karmaşadan kaynaklanıyor.