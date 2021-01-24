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Son Dakika! Bakan Koca açıkladı! 6,5 milyon doz aşı geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 6.5 milyon doz aşının pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını duyurdu.
GÜNDEM 24.01.2021, 14:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.5 milyon dozluk yeni aşının ikinci sevkiyatının pazartesi sabah Türkiye'de olacağını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2'nci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak."
İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2021
İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2021
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2'nci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak."
İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2021
İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2021
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