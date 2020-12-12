Son Dakika! Bakan Koca 4 büyük metropoldeki son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 büyükşehirdeki koronavirüs vakalarına dair önemli bir paylaşım yaptı.
GÜNDEM 12.12.2020, 00:30
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla online görüşme gerçekleştirdi.
Vaka artışları ile hastanelerin doluluk oranlarındaki son durumu açıklayan Bakan Koca, "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de %30, Ankara'da ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da %67, İzmir'de %78, Kocaeli ve Ankara %72." dedi.
Tedbirlerin sonuç verdiğini de vurgulayan Bakan Koca, "Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik. pic.twitter.com/WEyZC346hi
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 11, 2020
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik. pic.twitter.com/WEyZC346hi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 11, 2020
Vaka artışları ile hastanelerin doluluk oranlarındaki son durumu açıklayan Bakan Koca, "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de %30, Ankara'da ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da %67, İzmir'de %78, Kocaeli ve Ankara %72." dedi.
Tedbirlerin sonuç verdiğini de vurgulayan Bakan Koca, "Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik. pic.twitter.com/WEyZC346hi
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 11, 2020
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek son durumu değerlendirdik. pic.twitter.com/WEyZC346hi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 11, 2020
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