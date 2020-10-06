Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'da flaş açıklamalar
Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın açıklaması düzenliyor.
GÜNDEM 06.10.2020, 13:28
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Bir kez daha Tüerkiye’nin Azerbaycan’a desteğini göstermek için bugün Azerbaycan’ı ziyaret ediyorum.
Her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanındayız.
Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan’ındır.
Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur.
Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz. Olmayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.
Ayrıntılar geliyor...
Bir kez daha Tüerkiye’nin Azerbaycan’a desteğini göstermek için bugün Azerbaycan’ı ziyaret ediyorum.
Her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanındayız.
Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan’ındır.
Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur.
Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz. Olmayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.
Ayrıntılar geliyor...
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