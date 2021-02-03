Son Dakika
Son Dakika! Bahar Kalkanı Bölgesi'nden acı haber! 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
GÜNDEM 03.02.2021, 09:07
6
Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|21
|44
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|22
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Kasımpaşa
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Göztepe
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|22
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Wolverhampton
|22
|26
|14. Crystal Palace
|21
|26
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü