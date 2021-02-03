Son Dakika! Bahar Kalkanı Bölgesi'nden acı haber! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi

