Son Dakika! BAE adına çalışan bir ajan yakalandı
Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalışan bir gizli servis elemanı yakalandı.
GÜNDEM 16.10.2020, 23:05
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Üst düzey Türk güvenlik yetkilisi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalışan bir gizli servis elemanının yakalandığını açıkladı.
Yetkili "(Şahıs) Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını kanıtlamıştır. Türkiye’ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla gelen şahıs, yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdı" dedi.
Yetkili ayrıca yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiğini kaydetti.
Yetkili "(Şahıs) Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını kanıtlamıştır. Türkiye’ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla gelen şahıs, yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdı" dedi.
Yetkili ayrıca yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiğini kaydetti.
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