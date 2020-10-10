Son Dakika! Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti
Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 00.00'dan itibaren Dağlık Karabağ konusunda ateşkese varıldı.
GÜNDEM 10.10.2020, 03:18
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 00.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı.
Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı.
Ayrıntılar geliyor...
Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı.
Ayrıntılar geliyor...
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