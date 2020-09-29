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Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerliyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Fuzuli şehrini işgalden kurtarmak için harekata devam ediyoruz. Fuzuli Cebrayil istikametinde Ermenistan'a ait 4 tank imha edildi" açıklamasını yaptı.

GÜNDEM 29.09.2020, 08:36
Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerliyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Fuzuli şehrini işgalden kurtarmak için harekata devam ediyoruz. Fuzuli Cebrayil istikametinde Ermenistan'a ait 4 tank imha edildi" açıklamasını yaptı.
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