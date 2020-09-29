Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerliyor! Ermenistan'da ağır kayıplar
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Fuzuli şehrini işgalden kurtarmak için harekata devam ediyoruz. Fuzuli Cebrayil istikametinde Ermenistan'a ait 4 tank imha edildi" açıklamasını yaptı.
GÜNDEM 29.09.2020, 08:39
Azerbaycan ordusu, 28 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'a çok büyük bir askeri harekat başlattı.
Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre, Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Fuzuli şehrini işgalden kurtarmak için harekata devam ediyoruz. Fuzuli Cebrayil istikametinde Ermenistan'a ait 4 tank imha edildi" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor!
Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre, Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Fuzuli şehrini işgalden kurtarmak için harekata devam ediyoruz. Fuzuli Cebrayil istikametinde Ermenistan'a ait 4 tank imha edildi" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor!
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