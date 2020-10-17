Reklam

Son Dakika

Son dakika… Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes kararı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 18 Ekim yerel saat ile 00.00'dan itibaren geçici insani ateşkesin kabul edildiği açıklandı.

GÜNDEM 17.10.2020, 22:03
Son dakika… Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes kararı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile ateşkes kararının alındığını duyurdu. Geçici insani ateşkesin 18 Ekim yerel saatle 00:00’dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Hatayspor 4 7
9. Göztepe 4 6
10. Konyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Beşiktaş 4 4
18. Başakşehir 5 4
19. Gaziantep FK 4 3
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Altay 5 10
3. Ankara Keçiörengücü 5 10
4. Adanaspor 5 9
5. Altınordu 5 9
6. Tuzlaspor 4 8
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 4 7
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. West Ham 4 6
13. Crystal Palace 4 6
14. Wolverhampton 4 6
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 10
2. Cádiz 6 10
3. Granada 5 10
4. Real Betis 5 9
5. Atletico Madrid 4 8
6. Real Sociedad 5 8
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 3 7
9. Sevilla 4 7
10. Getafe 4 7
11. Valencia 5 7
12. Osasuna 4 6
13. Celta de Vigo 6 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2