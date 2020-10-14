Son Dakika! AYM'den acil toplantı çağrısı

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Engin Yıldırım'ın tepki çeken paylaşımının ardından AYM üyelerini acil toplantıya çağırdı.

AYM üyeleri bugün öğle saatlerinde bir araya gelecek.

