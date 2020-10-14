Son Dakika! AYM'den acil toplantı çağrısı
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımı sonrasında acil toplantı yapacak.
GÜNDEM 14.10.2020, 01:19
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AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Engin Yıldırım'ın tepki çeken paylaşımının ardından AYM üyelerini acil toplantıya çağırdı.
AYM üyeleri bugün öğle saatlerinde bir araya gelecek.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Engin Yıldırım'ın tepki çeken paylaşımının ardından AYM üyelerini acil toplantıya çağırdı.
AYM üyeleri bugün öğle saatlerinde bir araya gelecek.
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