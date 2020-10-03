Son Dakika! Aydos Ormanı'nda yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartal Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede geniş bir alan yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

