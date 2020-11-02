Son Dakika! Avusturya'da silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldürüldü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sinagog yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Viyana'nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Kronen Zeitung'un haberine göre polis, açılan ateşe karşılık verirken saldırgan kaçtı. Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti.

