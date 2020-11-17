Son dakika: AVM’ler kapatılacak mı?

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini git gide artırıyor. Hızla tırmanışa geçen vaka sayısı nedeniyle Bilim Kurulu’nda önemli tavsiye kararları kabul edildi. Bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde ise AVM’ler olacak mı merak konusu. Peki, AVM’ler kapatılacak mı? AVM’lerin kapatılması Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde mi? Milli Gazete olarak sizin için gelişmeleri topladık.



Bilim Kurulu toplantısından çıkan bu 'somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Hatırlanacağı gibi corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları kabine toplantısı sonrasında açıklanıyordu.



"Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yağılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor. Tabi ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibariyla bazı uygulamalardan haberimiz olur.

Tevfik Özlü,"Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak." diyerek toplu taşımalarda koronavirüs için önlem alınması gerekitğinin altını çizdi.

