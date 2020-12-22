Son dakika: Asgari ücret için ilk rakam TÜİK'ten geldi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün rakamı belirlemek için son kez toplandı. Toplantıda TÜİK'in sunacağı öneri rakamı geldi. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi.

Asgari Ücret Tespit Komsiyonu TÜİK'in sunduğu bu rakam üzerinde anlaşırlarsa 2021 Asgari Ücret rakamı 2 bin 792.10 lira olacak.

