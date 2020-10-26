Son Dakika: Artık abonelikler e-Devlet üzerinden iptal edilebilecek!

Milyonlarca vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak hizmet bugün itibariyle devreye girdi..

İptal konusunda vatandaşı canından bezdiren sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal başvurusu için bayilere gitmeye gerek kalmayacak.

e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvuruları 24 saat içinde uygulamaya konulacak.

Söz konusu hizmetle hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcıları tarafından durdurulacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek..

BTK'ya göre e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvuruları 24 saat içinde durdurulacak.

Sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek isteyenler, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını döneminde yaşanan iptal başvuruları vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu.

Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

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