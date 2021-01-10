Son dakika: Ankara'da korkutan deprem
Ankara'da 4. büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem merkezinin Kalecik olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.
GÜNDEM 10.01.2021, 23:31
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12. 81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremin merkez üssünün Kalecik olduğu açıklandı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Derinliğini ise 6.7 km olarak belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama:
Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Derinliğini ise 6.7 km olarak belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama:
Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
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