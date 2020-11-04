Son dakika: Ankara'da flaş koronavirüs önlemleri! Kısıtlama getirildi

Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cafe ve restoranlara saat sınırlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada; "Korona virüsle mücadele kapsamında Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, bulaş hızının yüksek olabileceği bazı işyerlerinin çalışma saatleri ile ilgili yeni kararlar almıştır" denildi.

Valiliğin paylaştığı sınırlamalar şöyle:

1- Evlere paket servis şeklindeki uygulamalar hariç tüm yeme-içme yerleri

2- Kahvehane, kırathane ve çay ocakları

3- Berber, kuaför, güzellik merkezleri

4,- Nikah - Düğün salonları

5- Halı sahalar ve spor salonları

6- İnternet kafeler, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar

7- Tiyatro, sinema ve konser salonları

8- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi iş yerleri en geç saat 22.00'ye kadar faaliyet gösterebilecekler.

