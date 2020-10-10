Son Dakika! Ankara'da bir hastanede yangın çıktı! Yaralılar var

Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangında yaralıların olduğu öğrenilirken yaralıların hastaların tahliye işlemi yapılıyor.

