Son Dakika! Ankara'da bir hastanede yangın çıktı! Yaralılar var
Ankara'da Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
GÜNDEM 10.10.2020, 01:57
Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangında yaralıların olduğu öğrenilirken yaralıların hastaların tahliye işlemi yapılıyor.
Yangında yaralıların olduğu öğrenilirken yaralıların hastaların tahliye işlemi yapılıyor.
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