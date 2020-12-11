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Son Dakika! Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Ankara merkezli 10 ilde yürütülen operasyonda FETÖ'ye yönelik çok sayıda kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 11.12.2020, 08:51
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı'ndaki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olan 33 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyonda 29 zanlı yakalandı. 4 zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olan 33 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyonda 29 zanlı yakalandı. 4 zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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