Son Dakika! Amerika'da 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi

Amerika'da Alaska açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem oldu... Deprem sonrası yetkililer tsunami uyarısı veridi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Alaska açıklarında 7.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin Türkiye saati ile 23:54'te ve yerin 40 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.

Ayrıca meydana gelen deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılırken can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

