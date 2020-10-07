Son Dakika: Aliyev: Ermenistan savaşı kaybediyor!

Ermenistan ordusunun acizliği ve Ermenistan'ın siyasi yöneticilerinin cinayeti. Sivillere saldırmak, ateş açmak, balistik roketlerle sivil şehirlere saldırmak cinayet sayılır.

Savaş meydanında Ermenistan görür ki, bizim önümüzde duramıyor, savaşı kaybediyor. Sivillere saldırıları bizi durduramaz.

Sorunumuz Ermeni halkıyla değil yönetimiyle.

Bizim davamız Ermeni halkıyla değil. Bizim davamız hak davasıdır.

Azerbaycan hiçbir zaman sivil insanlara saldırmamıştır. Azerbaycan'da binlerce Ermeni yaşamaktadır, onlar bizim vatandaşımızdır.

Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır.



Savaş suçu işlendiğine yönelik kanıtları topluyoruz. Maalesef bundan önceki dönemde Azerbaycan ve halkımıza karşı bu savaş suçuna toplum sessiz kalmıştır. Hocalı katliamı dünyanın gözü önünde yapılmış bir katliamdır.

1 milyondan fazla mültecilerin yer alması... Uluslararası toplum harekete geçmedi.

İşgalcilerle toprak sahibini eş tutuyorlar.

Bizim şehrimizi balistik roketlerle ateşe tutması cinayettir.



Bu çağrılar sadece ateşkes çağrıları olmamalıdır. Ermenistan'a yaptırımlar uygulanmalı. Yaptırımlar uygulansaydı bu sorunlar yaşanmazdı. Sözde değil emelde... Ama maalesef bu olmadı. Bu süreç yaklaşık 30 yıl hiçbir şekilde sonuç vermedi. Artık manasını yitirmiştir. Son dönemde Ermenistan agresif hareketlerle ve sözlerle darbe vurdu.

( Fransa'nın tutumu) Biz her zaman Minsk grubunu bir grup gibi kabul ederdik. Eş başkanlık eden ülkeler tarafsız kalmalıdır. Ermeni lobisi bu ülkelerde güçlüdür. Hükümetlerine de tesir etmektedir. Bu ülkelerdeki Ermeniler teşkilatlanmış ve Azerbaycan'a kara propaganda uygulamaktadır.

Taraf tutma halleri başladı. Buna göre biz sözümüzü söyledik. Hiçbir taraf tutulmamalıdır. Bu sorun için adımları atsınlar ve bu sorun çözülsün sonra da ateşkes ilan edilsin, uzun süreli barış olsun.



Derdimiz toprak bütünlüğümüzü sağlamaktır.

Bize karşı kara propagandanın birkaç sebebi var. Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yapmaktadır. Başka ülkelerin elinde alet olmadık, olmayacağız. Azerbaycan'ın gelişmelerine bakarsak, Azerbaycan hak yolundadır. Azerbaycan bugün dünya çapında itibarlı bir ülke olarak tanınmaktadır.

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