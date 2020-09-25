Son Dakika: Aksaray'da deprem oldu! İşte son depremler...

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Aksaray merkezde 22:09'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.38 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

AFAD ve Kandilli tarafınfan kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Merkez (Aksaray)Tarih-Saat : 24.09.2020, 22:09:38 TSİEnlem : 38.0655 NBoylam : 34.0588 EDerinlik : 14.38 kmDetay : https://t.co/NDJq1pkJfg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi



#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Merkez (Aksaray)Tarih-Saat : 24.09.2020, 22:09:38 TSİEnlem : 38.0655 NBoylam : 34.0588 EDerinlik : 14.38 kmDetay : https://t.co/NDJq1pkJfg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2020

