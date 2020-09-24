Son Dakika: Aksaray'da deprem oldu! İşte son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.01'de merkez üssü Aksaray olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 2,67 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

#DepremBüyüklük : 4.4 (Mw)Yer : Merkez (Aksaray)Tarih-Saat : 24.09.2020, 04:01:25 TSİEnlem : 38.1298 NBoylam : 34.0175 EDerinlik : 2.67 kmDetay : https://t.co/fWTV7433t3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi



#DepremBüyüklük : 4.4 (Mw)Yer : Merkez (Aksaray)Tarih-Saat : 24.09.2020, 04:01:25 TSİEnlem : 38.1298 NBoylam : 34.0175 EDerinlik : 2.67 kmDetay : https://t.co/fWTV7433t3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi pushfn('ads'); — AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2020

